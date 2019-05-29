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Malazgirt’te ‘Madde Bağımlılığı ve Fenilketonüri’ semineri

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri tarafından Adaksu köyündeki kadınlara yönelik "Madde Bağımlılığı, Korunma ve Mücadele ile Fenilketonüri” konulu bir bilgilendirme semineri düzenlendi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:57
Malazgirt’te ‘Madde Bağımlılığı ve Fenilketonüri’ semineri

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri tarafından Adaksu köyündeki kadınlara yönelik "Madde Bağımlılığı, Korunma ve Mücadele ile Fenilketonüri” konulu bir bilgilendirme semineri düzenlendi.


Malazgirt Toplum Sağlığı Merkezi çalışanlarından Psikolog Engin Laçin ve Ebe Nuray Kuyucu tarafından Adaksu Aile Sağlığı Merkezinde kadınlara yönelik "Madde Bağımlılığı, Korunma ve Mücadele ile Fenilketonüri” konulu seminer verdiler. Psikolog Engin Laçin, insanları zararlı alışkanlıklara yönlendiren sebeplerin; merak, özenti ve taklit duygularıyla ilgili sebepler ve mutsuzluk sebepleri olarak sıralarken, başlıca zararlı alışkanlıkların ise alkol, sigara, uyuşturucu ve kumar olduğunu söyledi. Laçin, “Zararlı alışkanlıkların sebepleri oldukça fazladır. Cehalet, kötü arkadaş grupları, kötüleri taklit etme, ahlaki değerlerin zayıflaması, işsizlik, uyuşturucu madde karışımı ilaçların kullanımı, kutlama ve eğlence partileri, stres, amaçsızlık, ümitsizlik, geçimsizlik, ‘bir defa denemekten bir şey olmaz’ gibi düşünceler zararlı alışkanlıklara sebebiyet vermektedir” dedi.


Ebe Nuray Kuyucu ise, Fenilketonüri tanısının konulması için uygun tekniklerle ve uygun zamanda topuk kanı alınması gerektiğini belirterek, ailelere hastalık hakkında bilgiler verdi. Ebe Nuray Kurucu, “Fenilketonüri, aileden katılım yoluyla geçebilen bir hastalıktır. Bu hastalıkla doğan çocuklar, proteinli gıdalarda bulunan fenilalanin isimli bir maddeyi metobolize edemezler. Buna bağlı olarak kanda ve diğer vücut sıvılarında artmış olan bu madde ve onun atıkları çocuğun gelişmekte olan beynini harap eder. Dolayısıyla çocuğun ileri derecede zeka engelli olmasına ve sinir sistemini ilgilendiren daha birçok belirtinin ortaya çıkmasına neden olur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:57
  1. doğa

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