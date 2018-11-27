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Malazgirt'te çatışma! Teröristler öldürüldü

Muş'un Malazgirt ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

27 Kasım 2018 Salı 11:26
Malazgirt'te çatışma! Teröristler öldürüldü

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Tatargazi köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.  

Açıklamada, "Tatargazi köyünde PKK/KCK terör örgütüne yönelik icra edilen polis ve jandarma müşterek operasyonunda, hedef eve giriş esnasında meydana gelen sıcak temasta PKK terör örgütü mensubu 2 erkek terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:26
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