"Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişi katıldı"

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına ilişkin, "26 Ağustos'ta gerçekten Malazgirt tören alanında Türkiye'nin kalbi attı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bin kişi Malazgirt tören alanında toplandı." dedi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Malazgirt Zaferi kutlamalarına ilişkin gazetecilere açıklama yapan Gündüzöz, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini dosta düşmana ilan ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından insanların Malazgirt ruhunu yaşamak için ilçeye geldiğini vurgulayan Gündüzöz, "26 Ağustos günü gerçekten Malazgirt tören alanında Türkiye'nin kalbi attı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bin kişi Malazgirt tören alanında toplandı. Törenlere iştirak eden tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda törenlerin her yıl daha güzel geçmesini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Gündüzöz, etkinliklerin düzenlenmesinde büyük emeği bulunan Okçular Vakfına teşekkür ettiğini belirtti.

Gündüzöz, meselenin manevi, milli ve kültürel yönünün her şeyin ötesinde olduğunu dile getirerek, 20 bin nüfuslu bir ilçenin bir günde 100 bin kişiyi ağırladığının altını çizdi.

- "İnsanlar Çanakkale gibi Malazgirt'e gelecek"

İlçedeki etkinliklerin geliştirilerek devam ettirileceğini bildiren Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Burada ekonomik aktivite kadar gençlerimizin, çocuklarımızın o günkü ruhu tekrar yaşaması da önemli. Buradaki tesislerin gelişmesiyle, törenlerin düzenlenmesiyle, gelecek çocuklarımız, gençlerimiz buranın ruhunu daya iyi yaşayacak, buraların nasıl vatan edildiğini daha iyi görecekler. Bundan sonra yıl boyunca Çanakkale'de olduğu gibi öğrencilerimiz, gençlerimiz ve büyüklerimiz Malazgirt'e gelecek ve burada kalacaklar. Hem Malazgirt hem de Türkiye açısından milli ruhun sürekli canlanması hadisesi gerçekleşecek. Ekonomik boyutuyla da yıla yayılarak Malazgirt ve Muş'a önemli katkıları olacak."