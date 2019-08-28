0553 313 94 23

"Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişi katıldı"

Muş Valisi İlker Gündüzöz:- "26 Ağustos'ta gerçekten Malazgirt tören alanında Türkiye'nin kalbi attı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bin kişi Malazgirt tören alanında toplandı"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:39
"Malazgirt Zaferi kutlamalarına 100 bin kişi katıldı"

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarına ilişkin, "26 Ağustos'ta gerçekten Malazgirt tören alanında Türkiye'nin kalbi attı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bin kişi Malazgirt tören alanında toplandı." dedi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yapılan Malazgirt Zaferi kutlamalarına ilişkin gazetecilere açıklama yapan Gündüzöz, Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini dosta düşmana ilan ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından insanların Malazgirt ruhunu yaşamak için ilçeye geldiğini vurgulayan Gündüzöz, "26 Ağustos günü gerçekten Malazgirt tören alanında Türkiye'nin kalbi attı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 100 bin kişi Malazgirt tören alanında toplandı. Törenlere iştirak eden tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda törenlerin her yıl daha güzel geçmesini sağlamaya çalıştıklarını aktaran Gündüzöz, etkinliklerin düzenlenmesinde büyük emeği bulunan Okçular Vakfına teşekkür ettiğini belirtti.

Gündüzöz, meselenin manevi, milli ve kültürel yönünün her şeyin ötesinde olduğunu dile getirerek, 20 bin nüfuslu bir ilçenin bir günde 100 bin kişiyi ağırladığının altını çizdi.

- "İnsanlar Çanakkale gibi Malazgirt'e gelecek"

İlçedeki etkinliklerin geliştirilerek devam ettirileceğini bildiren Gündüzöz, şöyle devam etti:

"Burada ekonomik aktivite kadar gençlerimizin, çocuklarımızın o günkü ruhu tekrar yaşaması da önemli. Buradaki tesislerin gelişmesiyle, törenlerin düzenlenmesiyle, gelecek çocuklarımız, gençlerimiz buranın ruhunu daya iyi yaşayacak, buraların nasıl vatan edildiğini daha iyi görecekler. Bundan sonra yıl boyunca Çanakkale'de olduğu gibi öğrencilerimiz, gençlerimiz ve büyüklerimiz Malazgirt'e gelecek ve burada kalacaklar. Hem Malazgirt hem de Türkiye açısından milli ruhun sürekli canlanması hadisesi gerçekleşecek. Ekonomik boyutuyla da yıla yayılarak Malazgirt ve Muş'a önemli katkıları olacak."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:39
  1. "26 Ağustos Malazgirt Zafer Bayramı"
  2. Muş
  3. Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doruk’tan Şehir Hastanesi’ne ziyaret
    1. Doruk’tan Şehir Hastanesi’ne ziyaret
    2. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman..
    3. "Anadolu'nun idolleri" İspanya'da..
    4. Altın fiyatları
    5. Tacizciye gece operasyonu
    6. Milli Savunma Bakanlığından "Büyük..
    7. Bilecik'te arının soktuğu kişi..
    8. Tüm cilt tipleri için sivilce giderici..
    9. Badmintonda iş birliği
    10. Uyuşturucuyu otomobilin hava..
    11. Silopi'de işten çıkarılan işçiler..
    12. Rusya’da inşaat çöktü: 2 ölü
    13. İçişleri Bakanlığınca, emniyet..
    14. Vali Soytürk’den Afrin Şehidi Yunus..
    15. (Özel) Torunlardan babaanneye ve..
    16. Ortahisar’da çöp konteynırları yer..
    17. İTSO’dan üyelerine özel protokol
    18. Boyner Büyük Mağazacılık AŞ..
    19. Koray ve Halil’den sonra Ferhat Canlı..
    20. Seyir halinde uyuşturucu kullanırken..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog