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Aktüel

Malavi'de maske takmayan 145 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 01:18:39 -
Malavi'de maske takmayan 145 kişi gözaltına alındı

ABUJA (AA) - Güney Afrika ülkelerinden Malavi'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri kapsamında, maske takmayan 145 kişi gözaltına alındı.

Malavi Polis Sözcü Yardımcısı Thomeck Nyaude, yaptığı açıklamada, başkent Lilongwe'de Kovid-19 yasaklarına uymayan 145 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Nyaude, yakalananlardan 118'ine para cezası verildiğini, diğerlerinin 3 ay cezaevinde kalacağını ifade etti.

Ülkede toplu etkinliklere 50 kişiyi geçmemesi kaydıyla izin verildiğini hatırlatan Nyaude, restoran ve barların açılmaması konusunda uyarı yaptı.

Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vakalarının arttığı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Malavi'de şimdiye kadar 4 bin 912 Kovid-19 vakası görüldü, 153 kişi hayatını kaybetti.

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