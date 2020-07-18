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Aktüel

Malavi meclis üyesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-18 02:33:08 -
Malavi meclis üyesi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Malavi'de, meclis üyesi Cornelius Mwalwanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Malavi Meclis Sözcüsü Catherine Gotani Hara, yaptığı açıklamada, geçen hafta Kovid-19'a yakalanan Malavi Kongre Partisinin üyesi Mwalwanda'nın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ülkede nisan ayında ilk Kovid-19 vakası görülmesinden bu yana 3 meclis üyesi virüse yakaladı.

Malavi'deki halk Kovid-19'le mücadele kapsamında 3 günlük oruç başladı.

Ülkede şimdiye kadar 2 bin 805 Kovid-19 vakası görüldü, 55 kişi hayatını kaybetti.


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