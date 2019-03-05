Malatya’ya su sporları merkezi

İnönü Üniversitesi, kurduğu su sporları merkeziyle geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor.

Kale’de kurulan merkezde kano, yelken, kürek, sörf ve dalış alanları için ekipmanlar mevcut.

İnönü Üniversitesi Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı yaptığı açıklamada, su sporlarında Malatya’nın önemli bir merkez olduğunu ve Su Sporları Merkezi’nin fiziki alanının şuan Türkiye’de birinci olduğunu söyledi.

Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı üst yönetimin Su Sporları Merkezi için farklı bir politika izlediğini ifade ederek, “Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay öncelikle geçmişte yaşanan güvenlik zafiyetlerini ve sıkıntılarını ortadan kaldırmak adına; malzemelerin temininden sonrasında, bir yıllık süreçte bize bir görev verdi. Bu görev de Su Sporları Merkezinde oluşabilecek problem ihtimalleriyle alakalı her şeyi tespit etmemiz yönündeydi. Bir yıl boyunca biz kanolarla geziler yaptık, jet ski ile turlar yaptık, küçük tekneler ve büyük teknelerle baraj etrafını gezdik dolaştık. Bu süreçten sonra geçtiğimiz yıl 162 kişinin kano sporu ile tanışmasını sağladık. Bunun dışında hobi balıkçılığı için yurt dışından gelen misafirleri ağırladık. Orayla ilgili olabilecek yaşanabilecek sıkıntıları hepsinin bir rapor haline getirdik. Şuanda da merkez sorunsuz bir şekilde işlemektedir. En büyük sorunumuz doğanın gücü ile uğraşmaktır. Kale Göl su sporları merkezinin konumlandırılmış olduğu yerin hesaba katılmayan bir noktası var ki bu da aşırı büyük dalgaların oluşudur. Bu dalgalar sebebiyle de bizim iskelemizde bazı tahribatlar meydana geliyor ve inşallah bu sene bunları aşacağız. Bu tesisin Türkiye açısından öneminin farkındayız. Bunun sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz” dedi.

“Tamamen spor amaçlı kurulmuş bir tesis, kar amacı gütmüyoruz”

Su Sporları Merkezinin açılma sebeplerinden birincisinin Malatya’da su sporları ile ilgili yapılabilecek bir sürü faaliyetlerinin olduğunun keşfedilmesinin olduğunu belirten Avcı “Kano, yelken, kürek, sörf, dalış vb. yapabilecek bir sürü şey var. En çok teçhizatımız olan kanoda yoğun bir ilgi var denemez şuan için daha yeni bir sistem, herkes yavaş yavaş öğreniyor. Su altı sporlarıyla ilgili dalgıç ekibimiz var. Onlar sağ olsunlar birçok şeyde bize yardımcı oldular.Bu işe gönül vermiş 8-9 kişilik ekip su altında doğal yaşantıya hayranlar. Su altında kalan farklı farklı görsellerin, zevk verebilecek alanların resimlerini videolarını çekiyorlar. Onları gelen kişilere tanıtım amaçlı kullanıyoruz. Yani Su Sporları Merkezi tamamen spor amaçlı kurulmuş bir tesis, kar amacı gütmüyoruz diyebiliriz" dedi.

Su Sporları Merkezine olan talebin beklentinin altında olduğuna değinen Avcı şöyle devam etti:

"Orada şuanda kullanılabilir durumda 30’a yakın kanomuz var. Ama kano sporu bizimki gibi dalgalı bir suda yapılması zor sporlardan biri tam bir boğaz görüntüsünde olduğu için gün içerisinde çok ciddi dalgalar ve rüzgar meydana geliyor. Bunun yanında durgun olduğu dönemlerde ise saat 6 ile 9 arası akşamda 4 ile 8 arası saatlerde yapılabiliyor. Çünkü onun dışındaki saatlerde çok sıcak oluyor ortam. Su altı ile ilgili yapılabilecek spor branşlarında herhangi bir sorun olmuyor. Günün her saatinde yapılabiliyor.Talebin azlığının en büyük sebebi şuanda çok büyük reklamlara yer verilmediği için bu sene 162 kişiyi kapsayan bir kano etkinliğimiz oldu. Su sporları merkezinden çok büyük gelirler etme gibi bir hayalimiz yok. Su sporlarını yapan kişilerin sayısının artması tesis için ana hedefimiz sayılabilir. Sporun her türü sayesinde ana hedef olan sporu yaygınlaştırmaya bir adım daha yaklaşmış oluyoruz."

"Su sporları merkezi üniversitenin emekleriyle oluşmuş bir tesistir”

Su Sporları Merkeziyle ilgili her şeyin İnönü Üniversitesi bünyesindeki birimlerin çalışmalarıyla olduğunu kaydeden Avcı, "Spor Bilimleri Fakültesi proje kapsamında malzemelerin bir kısmının teminini sağladı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız büyük bir bütçe ayırarak otele hizmet edebilmesi ve olayı yaygınlaştırmak açısından merkezin çarklarını düzene soktu. Bizler de rektörlüğümüzden aldığımız güç ile tesisin işletmesi açısından elimizden geleni yapıyoruz. Su Sporları Merkezi tamamen üniversitenin emekleriyle ortaya gelmiş bir tesistir” diye konuştu.