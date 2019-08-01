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Malatyaspor'un kalecisine ırkçı saldırı!

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Olimpija Ljubljana maçında kalecisi Farnolle'un ırkçı saldırıya maruz kaldığını söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 23:40
Malatyaspor'un kalecisine ırkçı saldırı!

Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükselen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sergen Yalçın, Slovenya'da oynanan karşılaşmada kaleci Farnolle'un ırkçı saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

"Irkçı bir saldırı var"

Konu hakkında maç sonu açıklama yapan Sergen Yalçın, "Müsabakanın üzücü anları oldu, kalecimize yapılan ırkçı bir saldırı var, çocuk içeride ağlıyor. Maymun hareketi yapmışlar, Avrupa'da bunun olmasını yadırgadık." dedi.

"Kendilerinden utanmalılar"

Irkçı saldırıya maruz kalan Beninli kaleci Farnolle ise; "Maç sırasında olacak olaylara her zaman hazırlıklıyımdır ama bu tarz utanç duyulacak hareketler ülkenin itibarı için de kötü. Bundan dolayı bu hareketleri kınıyorum. Futbolda bu durumlar olacaktır ama utanç duyulacak bir olay ve bunu yapanlar kendilerinden utanmalı. Bu durumu bütün ülkeye mal etmiyorum ama bunu yapan taraftarlar utanç duymalı" diye konuştu.

"İğrenç bir maç yönetti"

Hakemi de eleştiren Sergen Yalçın, "Hakem arkadaş maalesef, böyle bir düşmanlık olamaz. İğrenç bir maç yönetti. Böyle hakemlerle tur geçmek büyük başarı." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:40
  1. Malatya
  2. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu
  3. Olimpija Ljubljana
  4. Farnolle

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