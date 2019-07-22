Malatyaspor ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi 3.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda E.Y. Malatyaspor ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu.

İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu kuralarında Evkur Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor’un rakipleri belli oldu. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi’nde 2. turu geçmesi halinde Connah’s Quay - Partizan eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak. Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

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