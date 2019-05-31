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‘Malatyaspor Taraftarlar Derneği’ kuruluş aşamasını tamamladı

Evkur yeni Malatyaspor’u desteklemek amacıyla ‘Malatyaspor Taraftarlar Derneği’ ismiyle yeni bir dernek kuruldu.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:43
‘Malatyaspor Taraftarlar Derneği’ kuruluş aşamasını tamamladı

Evkur yeni Malatyaspor’u desteklemek amacıyla ‘Malatyaspor Taraftarlar Derneği’ ismiyle yeni bir dernek kuruldu.


Dernek adına Malatya Gazeteciler Cemiyeti’nde bir açıklama yapan Avukat Ömer Şengün,kuruluş aşamalarını tamamladıklarını ve yeni sezonda Malatyaspor Taraftarlar Derneği ismiyle tribündeki yerlerini alacaklarını ifade etti.


Başkanlığını Ahmet Türkoğlu’nun yapacağı Malatyaspor Taraftarlar Derneği, bir basın toplantısıyla derneğin tanıtımını yaptı.


Dernek adına konuşan Ömer Şengün, tribünde daha önceden yaşanan bazı hadiselerden dolayı kınamada bulunarak, bayrağı daha iyi taşıyacaklarının sözünü verdi.


“Asıl amaç kulübü, taraftarı, Malatya’yı hak ettiği yere getirmek ve en iyi yere taşımak”


Bayrağı daha ileriye götürmek için çalışacaklarını kaydeden Şengün, şunları söyledi:


“Bundan sonra bayrağı daha ileriye, daha güzel bir şekilde taşıyacağımıza söz veriyoruz. Burada asıl amaç kulübü, taraftarı, Malatya’yı hak ettiği yere getirmek ve en iyi yere taşımak. Malatyaspor’umuza aşık olan, sevdasına gönlünü vermiş yurtiçinden ve yurtdışından Malatyalılar ile birlikte hareket ederek bu derneği en iyi yere taşıyacağız inşallah. Bundan sonra da Adil Gevrek başkanımızın arkasında olarak seçime de katılacağız. “Formanı kap gel, takımının yanında ol” ve “Baba beni maça götür” sloganlarıyla ilk tribün çalışmalarımıza da başlamış bulunmaktayız. Buradan tüm Malatyalı hemşerilerimize, Malatyaspor’a gönül vermiş değerli insanlara saygı ve saygılarımızı sunuyorum” diye konuştu.”


Malatyaspor Taraftarlar Derneği yönetimi şu isimlerden oluşuyor:


Ahmet Türkoğlu - Başkan, Numan Oskaloğlu, Harun Tan, Ömer Şengün, Şükrü Batur, Yiğitcan Koçyiğit ve Hamit Bak.


Derneğin Denetim Kurulunda ise Metin Küçük, Tuna Şimşeker, Salih Geçkin yer alıyor.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 17:43
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