Malatyaspor son anda Galatasaray'dan 1 puanı kaptı!
Süper Lig 5. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.22 Eylül 2019 Pazar 21:26
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, çok sayıda müsait pozisyondan yararlanamadığı maçta son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Galatasaray'ın golünü 23. dakikada Jean Michael Seri kaydetti. Yeni Malatyaspor'da golü atan futbolcu ise 89. dakikada Guilherme oldu.
Fenerbahçe derbisi öncesinde moral kaybeden Galatasaray, puanını 8 yaptı. Yeni Malatyaspor ise puanını 7'ye yükseltti.
Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme (Dk. 90+1 Mina), Donald (Dk. 79 Eren Tozlu), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 59 Fofana), Jahovic
Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Nagatomo (Dk. 46 Lemina), Nzonzi, Ömer Bayram, Seri (Dk. 90 Falcao), Babel, Adem Büyük, Andone (Dk. 83 Jimmy Durmaz)
Goller: Dk. 23 Seri (Galatasaray), Dk. 89 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Ömer Bayram, Dk. 77 Adem Büyük, Dk. 90 Şener Özbayraklı (Galatasaray)
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