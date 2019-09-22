Malatyaspor son anda Galatasaray'dan 1 puanı kaptı! Süper Lig 5. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesinde deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Galatasaray, çok sayıda müsait pozisyondan yararlanamadığı maçta son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray'ın golünü 23. dakikada Jean Michael Seri kaydetti. Yeni Malatyaspor'da golü atan futbolcu ise 89. dakikada Guilherme oldu. Fenerbahçe derbisi öncesinde moral kaybeden Galatasaray, puanını 8 yaptı. Yeni Malatyaspor ise puanını 7'ye yükseltti. Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek. Stat: Yeni Malatya Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç, Acquah, Chaaleli, Guilherme (Dk. 90+1 Mina), Donald (Dk. 79 Eren Tozlu), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 59 Fofana), Jahovic Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Luyindama, Nagatomo (Dk. 46 Lemina), Nzonzi, Ömer Bayram, Seri (Dk. 90 Falcao), Babel, Adem Büyük, Andone (Dk. 83 Jimmy Durmaz) Goller: Dk. 23 Seri (Galatasaray), Dk. 89 Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor) Sarı kartlar: Dk. 32 Acquah (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Ömer Bayram, Dk. 77 Adem Büyük, Dk. 90 Şener Özbayraklı (Galatasaray)

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