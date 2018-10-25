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Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’in 10. Hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşı karşıya gelecek. 19 puanla lider durumda olan Galatasaray, 12 puanla 10. Sırada yer alan Malatyaspor’a konuk olacak. Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaraymaçını yönetecek isim ise Halis Özkahya. Peki Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

25 Ekim 2018 Perşembe 12:18
Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig’in 10. Hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray karşı karşıya gelecek. 19 puanla lider durumda olan Galatasaray, 12 puanla 10. Sırada yer alan Malatyaspor’a konuk olacak. Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray  maçını yönetecek isim ise Halis Özkahya. Peki Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Süper Lig’de geride kalan 9 haftada aldığı 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 de beraberlikle 12 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, 10. haftada sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarının startını verdi. Peki, E.Y. Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? İşte ayrıntılar.

E.Y. Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

E.Y. Malatyaspor Galatasaray maçı 28 Ekim günü saat 18.00'da oynanacak. Maçın hakemi ise Alper Ulusoy. Aynı gün saat 13.30 ‘da ise Kayserispor-Demir Grup Sivasspor  maçı oynanacak. Kayserispor-Sivasspor maçının hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 12:18
  1. Sivas
  2. Kayseri
  3. Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?
  4. süper lig 10. hafta maçları

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