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Malatyaspor bombayı patlattı! Bugün geliyor

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Fulham’ın forvet oyuncusu Aboubakar Kamara ile anlaşmaya vardı. Golcü oyuncunun bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:44
Malatyaspor bombayı patlattı! Bugün geliyor

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Fulham’ın santrforu Aboubakar Kamara ile anlaşmaya vardı. Golcü futbolcunun bugün Türkiye’ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve transfer komitesi üyeleri geçtiğimiz günlerde Premier Lig ekiplerinden Fulham’ın santrforu Aboubakar Kamara’nın transferini bitirmek için İngiltere’ye gitmişti.

Türkiye'ye geliyor

Kamara ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Fulham’ın oyuncuyu İngiltere Championship’ten bir takıma göndermek istemesi üzerine son teklifini sunup, beklemeye geçmişti. Kulübe güzel haber önceki gece geldi ve Aboubakar Kamara’nın sözleşme imzalamak için Türkiye’ye geleceği ifade edildi.

15 maçta 5 gol attı

23 yaşındaki futbolcu Aboubakar Kamara, her iki kanat ve santrfor pozisyonlarında forma giyebiliyor. 2017 yılında Amiens'ten 6 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen başarılı futbolcu, bu sezon Fulham formasıyla 15 maçta 5 gol attı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:44
  1. Evkur Yeni Malatyaspor
  2. Kamara

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