Malatya’nın kuru kayısı ihracatı yeniden arttı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’dan mart ayında 44 milyon 870 bin dolarlık kuru kayısı ihraç edildi.
Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Erhan Almendi, “Martta iyi bir ivme yakaladık. 8 bin 523 ton kuru kayısı ihraç ettik” dedi. Almendi, Malatya’nın ‘dünya kayısı başkenti’ olduğunu ve bir marka değeri taşıdığını belirtti. Depremlerden etkilenen kentin ayağa kalkması için kayısının önemine işaret etti.