Malatya'nın ''Bilik Ekmeği'' tescillendi! 'Bugün ne pişirsem' diyenlere Malatya usulü billik ekmeği tarifi, tam ölçülü

Malatya mutfağının geleneksel tatlarından biri daha coğrafi işaret belgesi aldı. 'Bilik Ekmeği', Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi. Yağ ve süt ile yoğrulan hamur, mayalandıktan sonra oklavayla açılıyor. Üzerine un, pekmez, yumurta, susam, haşhaş ve çörek otundan hazırlanan karışım sürülüyor. Ardından tandırda pişirilmeye bırakılıyor. Ortaya Malatya mutfağının geleneksel tatlarından, bilik ekmeği çıkıyor.

Malatya'nın bu yöresel lezzetine, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İlçenin tescilli lezzet sayısı 17'ye yükseldi

Geçmişten günümüze ulaşan bir lezzet olan bilik ekmeğini kimi kendi pişiriyor kimi de satın alıyor. Bazı ailelerin geçim kaynağı olan ekmek, uygun şartlarda muhafaza edildiğinde uzun süre bozulmadan kalıyor.

Bilik ekmeğine verilen belgeyle Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin tescilli lezzet sayısı 17'ye yükseldi.

Merak edilen kolay olan o tarifi paylaşıyoruz...

Malatya Usulü Billik Ekmeği (Sahura Ve Kahvaltıya) Tarifi İçin Malzemeler

1 paket eritilmiş margarin

1 su bardağı sıvı yağ

3 tatlı kaşığı şeker

1 paket kuru maya

4 su bardağı ılık su

Yarım yemek kaşığı tuz

1 paket kuru maya

Aldığı kadar un

Üzeri İçin ;

2 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağı yada zeytinyağı

1 çay kaşığı pudra şekeri yada pekmez

Susam

Çörek otu ve mavi yada siyah haşhaş

Öncelikle bir kaba ılık suyumuzu koyup içine maya ve şekeri ilave edip karıştıralım sonra 5 dakika bekletelim birbiriyle özdeşleşip mayalansın.

Bu işlemden sonra eritilmiş margarini ve sıvı yağını ilave edip bir güzel karıştıralım.

En son unu kontrollü bir şekilde koyalım hamur iyi yoğurulabilsin ve çok sert bir hamur olmayacak.

Yoğurduğumuz hamuru üzerini bir bez örterek 30 dakika mayalanmaya beklensin.

Mayalanan hamurdan mandalina boyutunda bezeler yaparak bir merdane yardımıyla bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açalım bezeler bitene kadar bu işlem devam edecek.

Açtığımız bezeleri yağlanmış tepsiye diziyoruz ve üzerini çatalla çizikler atarak desen verelim

Sonra yumurta sarısı karışımı sürerek susam, çörek otu ve haşhaşı serperek önceden ısıtılmış 200° fırında altı üstü kızarana kadar pişsin. Çok fazla kurutmayın ekmeğin özelliği pamuk gibi yumuşak olmasıdır. Pişen ekmekleri sıcak sıcak sahur ve kahvaltılarda tüketebilirsiniz Hatta fazladan yapıp buzluğa atıp acil çat kapı gelen misafirlerinize çıkarıp ısıtabilirsiniz. Şimdiden deneyen kolay gelsin afiyet şifa olsun.

Bilik hamuru nasıl yapılır? PRATİK

Yumurta sarısını da ayrı bir tabağa alıyoruz. 1 çay bardağı sıvıyağı boşaltıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağını ekliyoruz. 1 su bardağı sütü de ortaya boşaltıyoruz. Biraz da su ekliyoruz. Un almadan ilk önce ortadaki sıvı malzemeleri karıştırıyoruz.

Malatya Ekşili Ekmek Tarifi: Ekmek tahtasının üzerinde önce merdane ile hafifçe düzlenir, oklava ile 20 cm. çapında açılır ve elenir. Ekmek tahtasının üzerinde önce merdane ile hafifçe düzlenir, oklava ile 20 cm. çapında açılır ve ele alınarak kollara çarpa çarpa ekmek haline getirilir ve sacın üzerine atılır. Aktaraçla döndürülerek pişirilir.