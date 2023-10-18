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Gündem Malatyalılar ABD'nin Kürecik'te bulunan radar üssünü kuşattı
Gündem

Malatyalılar ABD'nin Kürecik'te bulunan radar üssünü kuşattı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 03:21:00 -

Gazze'deki hastane katliamını protesto etmek için Malatya merkezden Akçadağ ilçesi yakınlarında bulunan Kürecik Radar Üssü'ne gitmek isteyen vatandaşlara polis müdahahale etti.

Siyonist İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik katliamı sonrasında Malatya'da vatandaşlar konvoy halinde ABD askerlerinin bulunduğu Kürecik Radar Üssü'ne yürüdü.

STK ve siyasi partiler öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, konvoylarla Akçadağ ilçesi yakınlarında bulunan NATO'ya ait Kürecik Radar Üssüne doğru hareket etti.

Emniyet ekipleri Malatya'dan çıkışları engellemek için çevre yollarını trafiğe kapatırken araçlar ile şehrin çıkışına ilerleyen vatandaşlar, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Üsse yaklaşan ve Amerikan üssünü protesto eden vatandaşlar, yol ayrımına girdikten sonra bu defa de Jandarma engeli ile karşılaştı.

Öte yandan Malatya Valisi Ersin Yazıcı protestoların yapıldığı bölgeye geldi.
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