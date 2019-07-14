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Malatya’dan kayısıyı tanıtım atağı

Uzun bir aradan sonra Kayısı Festivalinin yeniden yapılacağı Malatya’da, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren hazırladıkları kitapçıklarla il dışından gelen misafirlere kayısının yararlarını anlatacaklarını söyledi.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:08
Malatya’dan kayısıyı tanıtım atağı

Uzun bir aradan sonra Kayısı Festivalinin yeniden yapılacağı Malatya’da, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren hazırladıkları kitapçıklarla il dışından gelen misafirlere kayısının yararlarını anlatacaklarını söyledi.


Yaklaşık 5 yıldır yapılmayan Uluslararası Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivalinin bu yıl Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yapılacak olması kente heyecan getirdi.Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’de, festivalin uzun bir aradan sonra tekrar yapılacak olmasının şehir esnafını da mutlu ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Festival ile birlikte kentinde ekonomik olarak canlanacağını ifade eden Evren, esnaflar olarak festivalin yeniden kente kazandırılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve Vali Aydın Baruş’a teşekkür etti. Festivalin bir nevi Malatya’nın bayramı olduğunu ifade eden Evren, kayısının hak ettiği yerlere ulaşması adına yapılacak her türlü etkinliğe de destek vereceklerini söyledi. ESKKK olarak kayısının faydalarının daha iyi anlaşılması ve bilinmesi adına kitapçık bastırdıklarını ifade eden Evren, “Hazırladığımız kitapçıkları esnaflarımız aracılığı ile kentimize özellikle il dışından gelen misafirlere takdim edeceğiz. Amacımız, dünyaca ünlü kayısımızın sağlık açısından da çok önemli bir ürün olduğunu vatandaşlarımıza aktarmak. Bu kitapçık ile birlikte kayısının insan vücudundaki birçok etkisinin de uzmanları tarafından aktarılarak tüketicinin bilinçlendirilmesi” dedi.


15 Temmuz 2016 yılında yaşanan FETÖ darbe kalkışmasının da 3. Yıl dönümü olduğunu anımsatan Evren, “Allah ülkemize bir daha böyle acı şeyler yaşatmasın. Bizler esnaflar olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Birlik ve beraberlik ruhu ile ülkemizin geleceği için el ele olacağız. Başka ülkemiz yok, coğrafyamızda yaşanan olayları hep birlikte görüyoruz. Bu nedenle emperyalist güçlerin ülkemiz üzerinde oynamak istediği oyunlara hep birlikte dur diyeceğiz. Ben 15 Temmuz kalkışmasında şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilerimize tekrardan geçmiş olsun temennilerinde bulunuyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:08
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