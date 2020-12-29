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Aktüel Malatya'dan İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi
Aktüel

Malatya'dan İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:28:53 -
Malatya'dan İdlib'e 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi

MALATYA (AA) - Malatya'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 3 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Beşir Derneği Malatya Temsilciliği öncülüğünde hazırlanan soba, kömür, çocuk bezi ve temel gıda maddelerini taşıyan 3 tır, Suriye'ye uğurlandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediye yanındaki alanda düzenlenen törende, yardım tırlarının gönderilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Gürkan, Beşir Derneğinin yardım faaliyeti konusunda yoğun çalışmalarının bulunduğunu aktararak tırların içerisindeki yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını ve onların yaralarını saracağına inandığını söyledi.

Beşir Derneği Malatya Temsilcisi Vahap Yiğit ise Suriye'ye uğurlayacakları tırların içerisinde 650 soba, 50 ton kömür, gıda malzemesi, çocuk bezi ve 1080 çocuk için hediye paketi bulunduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından yardımları taşıyan 3 tır İdlib'e hareket etti.

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