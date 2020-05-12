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Aktüel

Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 19:14:20 -
Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Polatdere Mahallesi'ndeki bir bağ evinde önceki gün çıkan silahlı kavgada M.U'nun tabancayla açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Ünsal Erdem, tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdem'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler M.U. ile A.P. jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.U. tutuklanırken, A.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün Polatdere Mahallesi'ndeki bir bağ evinde M.U, A.P. ve Ü.E. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada M.U. tabancayla Ü.E'yi yaralamıştı.

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