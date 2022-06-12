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Aktüel Malatya'da silahlı kavga! Yaralılar var
Aktüel

Malatya'da silahlı kavga! Yaralılar var

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 21:24:00 - 2022-06-12 21:24:59
Malatya'da silahlı kavga! Yaralılar var

Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi Helal Caddesi'ndeki iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada M.K. tabancayla, Ç.K ile M.E. ise darbedilerek yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili F.U. gözaltına alındı, diğer şüpheli F.O'nun yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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