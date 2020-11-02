Malatya’daki Şahabiyye-i Kübra Medresesi’nde çini parçalarına rastlandı
Memlüklü Sultanı Melik El Eşref Şaban devrinde, 1363-1376 tarihlerinde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yaptırılan Şahabiyye-i Kübra Medresesi’nin doğu kısmında, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.
Yaklaşık 700 yıl önce yapılan ve günümüze kalıntıları kalan Şahabiyye-i Kübra Medresesi’nde yürütülen kazı çalışmalarında, turkuaz renkli çini parçalarına rastlandı, medresenin avlusu gün yüzüne çıkarıldı.