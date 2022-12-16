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Yerel Malatya’daki PKK operasyonunda 2 tutuklama
Yerel

Malatya’daki PKK operasyonunda 2 tutuklama

Malatya’da, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltın alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2022-12-16 18:15:00 -
Malatya’daki PKK operasyonunda 2 tutuklama

Malatya’da, silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye yönelik yapılan operasyonda gözaltın alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmalarda, PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan Battalgazi ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmıştı.

2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İşlemlerden sonra adliyeye çıkarılan zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslardan 3'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile 1'i ise alınan ifadesini müteakip serbest bırakıldı.

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