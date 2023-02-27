Malatya'daki depremde 6 katlı bina çöktü! O anlar anbean kamerada
Malatya'yı feci şekilde sallayan 5.6 büyüklüğündeki depremde 6 katlı binanın çökme cep telefonu kamerasına yansıdı.
Malatya'da merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem 6 katlı binanın çökmesine neden oldu
Merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan saat 12.04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.9 kilometre olduğu açıklandı.
6 katlı bina çöktü
Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çökme anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.