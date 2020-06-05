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Aktüel

Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi

Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Elazığ gibi civar illerde de hissedilen depremin ardından Malatyalılar sokaklara çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 21:51:52 -
Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi

GAZİANTEP (AA) - Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, civar illerde de hissedildi.

Saat 21.06'da Pütürge ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğünde yer sarsıntısının ardından Malatyalılar evlerinden sokaklara çıktı. Korktuklarını dile getiren vatandaşların bir süre park gibi açık alanlarda bekledikleri görüldü.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ gibi civar illerde de hissedildi.

Öte yandan Pütürge ilçesinde ise ekiplerin herhangi bir hasar olup olmadığına yönelik çalışmaları sürüyor.

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