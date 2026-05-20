Malatya’daki deprem anı iş yeri kamerasında
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Elazığ’da da hissedildi. Sarsıntının yaşandığı anlar, kent merkezindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
fet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 09.00’da merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı, komşu kent Elazığ’da da yoğun bir şekilde hissedildi. Deprem anı, kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Saatler 09.00'u gösterdiği sırada kaydedilen görüntülerde sarsıntının etkisiyle iş yeri içerisindeki stantların, rafların ve vitrinde asılı duran malzemelerin sallanmaya başladığı görüldü.