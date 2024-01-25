Malatya'daki deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu
Malatya’da 5,2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman’da panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan ve saat 16.04’de yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı.
Deprem Adıyaman’da vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.
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