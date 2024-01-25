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Yerel Malatya'daki deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu
Yerel

Malatya'daki deprem Adıyaman'da paniğe neden oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-25 16:54:00 - 2024-01-25 16:58:22

Malatya’da 5,2 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Adıyaman’da panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Merkez üssü Malatya’nın Battalgazi ilçesi olan ve saat 16.04’de yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’da hissedildi. Depremle birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı.

Deprem Adıyaman’da vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.

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