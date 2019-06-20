Malatya'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.20 Haziran 2019 Perşembe 17:09
Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 51 AAK 756 plakalı otomobil, 44 AF 778 ve 34 JG 3732 plakalı otomobillerle çarpıştı.
Kazada, Ahmet Çetintaş, Sultan Torun, Sultan Gönenci, Metin Kuşbaş, Rahmi Kokula ve Ebubekir Karaca, yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ebubekir Karaca, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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