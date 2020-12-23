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Aktüel Malatya'da yetiştirme yurduna dönmeyen 8 kız çocuğundan 6'sı bulundu
Aktüel

Malatya'da yetiştirme yurduna dönmeyen 8 kız çocuğundan 6'sı bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-23 00:55:18 -
Malatya'da yetiştirme yurduna dönmeyen 8 kız çocuğundan 6'sı bulundu

MALATYA (AA) - Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı MİAD Sevgi Evleri Kız Yetiştirme Yurdunda kalan ve yurda dönmeyen 8 kız çocuğundan 6'sı polis ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, MİAD Sevgi Evleri Kız Yetiştirme Yurdunda kalan 8 kız çocuğunun akşam yurda dönmediğini fark eden yetkililer, durumu emniyete bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, arama çalışmaları sonucunda 6 kız çocuğunu bularak yurda teslim etti.

Ekipler, 2 kızı arama çalışmalarını sürdürüyor.


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