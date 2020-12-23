Malatya'da yetiştirme yurduna dönmeyen 8 kız çocuğundan 6'sı bulundu
MALATYA (AA) - Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı MİAD Sevgi Evleri Kız Yetiştirme Yurdunda kalan ve yurda dönmeyen 8 kız çocuğundan 6'sı polis ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, MİAD Sevgi Evleri Kız Yetiştirme Yurdunda kalan 8 kız çocuğunun akşam yurda dönmediğini fark eden yetkililer, durumu emniyete bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, arama çalışmaları sonucunda 6 kız çocuğunu bularak yurda teslim etti.
Ekipler, 2 kızı arama çalışmalarını sürdürüyor.