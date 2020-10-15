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Aktüel Malatya'da yangından etkilenen kirpiyi itfaiyeciler kurtardı
Aktüel

Malatya'da yangından etkilenen kirpiyi itfaiyeciler kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:00:40 -
Malatya'da yangından etkilenen kirpiyi itfaiyeciler kurtardı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde bahçelerde çıkan yangında etkilenen bir kirpi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hisarcık Mahallesi'nde vatandaşlara ait bahçelerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evlerinde bulunduğu dağlık araziye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Darende İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangından etkilenen bir kirpi ise itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Su verilen kirpi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

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