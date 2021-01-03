  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Malatya'da yaban keçisi avlayan ve kısıtlamaya uymayan 4 kişiye para cezası
Aktüel

Malatya'da yaban keçisi avlayan ve kısıtlamaya uymayan 4 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2021-01-03 18:01:03 -
Malatya'da yaban keçisi avlayan ve kısıtlamaya uymayan 4 kişiye para cezası

MALATYA (AA) - Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve kaçak avlanan 4 kişiye para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Eskiköy Mahallesi Geler Mezrası civarındaki denetimler sırasında 4 kişiyle karşılaştı.

Yasa dışı şekilde yaban keçisi vurduğu tespit edilen 4 şahsa, toplam 27 bin 777 lira ceza kesildi. Ayrıca kişi başına 2 bin 403 lira idari yaptırım cezasının uygulandığı 4 kişiye, kaçak avcılık nedeniyle 37 bin 389 lira cezai işlem uygulandı.

Söz konusu kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de toplam 12 bin 600 lira ceza kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı
Medya

Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı

Show TV ekranlarında Şubat ayında yayın hayatına geçmesi beklenen ve başrolünde Necati Şaşmaz'ın olduğu 'Kurtlar Vadisi Kaos'la ilgili payla..
Ülkenin ordusu duyurdu: İkmal hatlarını kestik, ölü, yaralı ve esirler var
Dünya

Ülkenin ordusu duyurdu: İkmal hatlarını kestik, ölü, yaralı ve esirler var

Yemen ordusu, ülkenin Suudi Arabistan sınırında bulunan Sada ilindeki İran destekli Husilere giden ikmal hatlarını kestiğini açıkladı. ..
Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi
Gündem

Alparslan Kuytul'dan 'STK' değerlendirmesi

Alparslan Kuytul, TBMM'de kabul edilen STK’larla ilgili yeni kanun maddesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay