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Aktüel

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:20:14 -
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 67 mermi, 4 gram sentetik uyuşturucu ve yeşil reçeteyle satılan 22 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.


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