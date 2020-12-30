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Aktüel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 09:36:52 -
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 310,64 gram sentetik uyuşturucu ve 188 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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