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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Malatya'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.

20 Eylül 2019 Cuma 16:51
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmada polisin belirlediği 2 araç takibe alındı, 2 adres bir süre gözlendi. Polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, evlerde ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 şüphelinin sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.

 

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 16:51
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