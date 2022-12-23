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Aktüel Malatya'da trafik kazası
Aktüel

Malatya'da trafik kazası

Malatya'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 00:16:00 -
Malatya'da trafik kazası

Malatya'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

R.D. (21) idaresindeki 06 BY 9686 plakalı kamyonet, Malatya-Sivas kara yolunun Yeşilyurt ilçesi Kendirli Mahallesi'ndeki kuzey çevre yolu bağlantı kavşağında B.S. (40) yönetimindeki 44 ABG 411 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralanan B.S, ile H.D. 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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