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Malatya'da "torbacı" operasyonu

Malatya'da"torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda yakalanan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

29 Mart 2019 Cuma 16:08
Malatya'da "torbacı" operasyonu

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satanların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 2,5 gram esrar, 80,75 gram sentetik uyuşturucu ile 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:08
  1. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
  2. Malatya
  3. fiziki takip
  4. uyuşturucu operasyonu

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