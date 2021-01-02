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Yerel Malatya'da TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Yerel

Malatya'da TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Malatya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 15:43:00 -
Malatya'da TIR devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesi, Kelhalil mevkiinde meydana gelen kazada Erhan O. idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden itfaiye ekipleri çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlenirken, Erhan O.’nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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