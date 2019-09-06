Malatya’da terör propagandası yapan şahıs tutuklandı Malatya’da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Akçadağ Tataruşağı Mahallesi’nde ikamet eden ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şahsın yakalanmasına yönelik adli mercilerden alınan arama kararına istinaden çalışma yapıldı. Yapılan çalışma neticesinde gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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