  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:43:57 -
Malatya'da sulama kanalına düşen inek kurtarıldı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hacıderviş Mahallesi'nde Ayşe Polat'a ait inek, bahçeye götürülürken sulama kanalına düştü.

Akıntıyla kapılarak 200 metre sürüklenen inek, sahibinin çabasıyla kanal kenarındaki bir tahtaya bağlanarak durdurulabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Darende Belediyesine haber vererek kanaldaki suyu kesti.

Sulama kanalındaki suyun azalmasıyla kanala giren itfaiye ekipleri, ineği, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Hayvanın sahibi Ayşe Polat, ineğinin kurtarılmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı