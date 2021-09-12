  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Düğünü kabusa çevirdiler
Ormanda korkunç ölüm
Adil Gevrek'ten VAR tepkisi
MSB acı haberi verdi: Bir askerimiz şehit oldu
Yerel Malatya'da silahlı kavgaya karışanlar yakalandı
Yerel

Malatya'da silahlı kavgaya karışanlar yakalandı

Malatya'da silahlı kavgaya karışan kişiler yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 03:31:00 -
Malatya'da silahlı kavgaya karışanlar yakalandı

Olay, Battalgazi İlçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt İlçesine bağlı Özalper Mahallesi Yenibahar Caddesi üzerinde silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli olay sonrası bölgeden araçla kaçarak uzaklaştı.

Yaralananın olmadığı olay sonrasında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, daha önceden plakası belirlenen aracın Buharı Bulvarı Çöşnük Kavşağı mevkiinde kent merkezine seyir halinde olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler ile şüpheliler arasında kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından M.A. ile A.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Araçta detaylı inceleme yapan ekipler kırmadan bozma bir tüfek ile biri tüfeğin namlusunda olmak üzere 18 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirdi. İki şüpheli sağlık kontrol için hastaneye götürülürken, araç ise Sümer Polis Merkezi'ne çekildi. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay