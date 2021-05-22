  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Günler önce, "Adınız gibi emin olun" demişti! Yusuf Alabarda'dan Anadolu Ajansı uyarısı
Malatya'da silahlı kavga
İran yeni İHA'sına "Gazze" adını verdi
Almanya'ya gitmek isterken yakalandı
Gündem Malatya'da silahlı kavga
Gündem

Malatya'da silahlı kavga

Malatya'da 2 kişinin karıştığı silahlı kavga nedeniyle polis harekete geçti. Kaldırımda yaralı yatan vatandaşı bulan polis ekipleri, ateş eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 06:59:00 -
Malatya'da silahlı kavga

Malatya'da iki kişinin karıştığı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabaha karşı Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, Efsane Sokak içerisinde kavga ihbarına giden polis ekipleri kaldırımda bacağında silahla vurulmuş kanlar içerisinde olan bir kişiyi buldu. Çok fazla kan kayıp eden şahıs bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pençe operasyonunda PKK'ya bir darbe daha
Gündem

Pençe operasyonunda PKK'ya bir darbe daha

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonlarında, terör örgütü PKK'ya ait bir mağara kullanılamaz hale getirildi.
Ali Babacan'a siyasi münafıklığı soruldu! İki yüzlü müsünüz?
Siyaset

Ali Babacan'a siyasi münafıklığı soruldu! İki yüzlü müsünüz?

Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a AK Parti'de yol yürürken Cumhurbaşkanı Erdo..
DSÖ'den Türkiye kararı
Dünya

DSÖ'den Türkiye kararı

Türkiye'deki tam kapanma sonrası vaka sayısında bir hayli gerileme meydana geldi. Verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'yi 'azalan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay