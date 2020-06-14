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Aktüel

Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da silahlı kavgada tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:41:36 -
Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da silahlı kavgada tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.



Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibaba Mezarlığı mevkisinde M.U. ile N.A. arasında çıkan kavgada M.U. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu yüz ve göğüs kısmına saçma isabet eden N.A. yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılırken, olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.


Polisin olayla ilgili olarak başlatmış olduğu tahkikat devam ediyor.

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