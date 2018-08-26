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Malatya'da silahla vuruldu metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı

İki kişi arasında yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi vurularak yaralandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 09:07
Malatya'da silahla vuruldu metrelerce yürüdükten sonra yere yığıldı

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Beydağı Mahallesi Akdağ sokak üzerininde bulunan dağlık alanda M.D. ile E.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın bir süre sonra silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç. yanında bulunan av tüfeği ile M.D.'ye  iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı.Açılan ateş sonucu yaralanan M.D. yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Akdağ sokak girişine kadar yürüdükten sonra burada yere yığıldı.Sokak içerisinde yerde kanlar içerisinde birinin yattığını gören mahalle sakinleri hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.D. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın meydana geldiği dağlık alanda inceleme yapan polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet bıçak ile 1 adet keser bulurken,olaydan sonra kaçan şüpheli E.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 09:07
  1. Malatya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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