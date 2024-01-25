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Gündem Malatya'da şiddetli deprem
Gündem

Malatya'da şiddetli deprem

Yeniakit Publisher
2024-01-25 16:16:00 -
Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 şiddetinde bir deprem oldu

AFAD, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem oldu." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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