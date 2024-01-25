Malatya'da şiddetli deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 şiddetinde bir deprem oldu
AFAD, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem oldu." açıklamasında bulundu.
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 şiddetinde bir deprem oldu
AFAD, "Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde deprem oldu." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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