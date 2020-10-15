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Aktüel Malatya'da sağlık kontrolü sırasında kaçan şüpheli yakalandı
Aktüel

Malatya'da sağlık kontrolü sırasında kaçan şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 23:19:23 -
Malatya'da sağlık kontrolü sırasında kaçan şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan ve polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İ.A, sağlık kontrolü için Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İddiaya göre, İ.A, doktor muayenesi için kelepçesi çıkarıldığı esnada, polis memurunu iterek, kaçmaya başladı.

Hastane bahçesinde polislerin dur ihtarına rağmen kaçmayı sürdüren İ.A, kolundan vurularak, yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli İ.A, kaçtığı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

İ.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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