Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi
Malatya'da, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu minibüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ karayolu üzerindeki uygulama noktasında Bitlis'ten İstanbul'a giden yolcu minibüsünü aradı.
Uyuşturucu dedektörü köpek Neptün'ün de katıldığı, İstanbul'a giden minibüste yapılan aramada peynir bidonlarının içine gizlenmiş 31 kilogram 268 gram eroin ele geçirildi.
2 şüpheli gözaltına alındı
M.İ ve F.K. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek ve ticaretini yapmaktan" tutuklandı.
Şüpheliler işlem için polis merkezine götürüldü.