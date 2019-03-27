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Malatya'da peş peşe iki deprem!

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde peş peşe 2 deprem meydana geldi. 5 dakika arayla yaşanan depremlerin büyüklükleri 3.8 ve 3.6 olarak kaydedildi. Sarsıntı kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

27 Mart 2019 Çarşamba 07:16
Malatya'da peş peşe iki deprem!

Malatya'nın Hekimhan ilçesi art arda 2 depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 03.29'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre, 3.8 olarak ölçüldü. Bu depremden yaklaşık 2 dakika sonra aynı bölge 3.6 büyüklüğündeki ikinci depremle sallandı. İkinci deprem de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremler, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

İlk depremi 4.0, ikinci depremi 3.4 büyüklüğünde

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) de, depremin merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak belirlerken; saat 03.29'da gerçekleşen depremi 4.0, ikinci depremi ise 3.4 büyüklüğünde kaydetti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 07:16
  1. Malatya
  2. deprem
  3. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

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