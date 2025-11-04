  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Malatya’da öyle bir tuzak kuruldu ki! Kimse böyle bir oyuna cesaret edileceğini düşünmemişti!
Yerel

Malatya’da öyle bir tuzak kuruldu ki! Kimse böyle bir oyuna cesaret edileceğini düşünmemişti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Malatya’da öyle bir tuzak kuruldu ki! Kimse böyle bir oyuna cesaret edileceğini düşünmemişti!

Malatya’da kendisini polis ve savcı gibi gösteren bir dolandırıcı, bir vatandaştan 430 bin TL koparmayı başardı. Ancak aynı yöntemle başka bir kişiyi kandırmak üzere buluşma noktasına gittiğinde polis ekipleri harekete geçti.

Malatya kent merkezinde meydana gelen olayda, M.G. kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığı iddiasıyla aranan şahıs tarafından toplamda 430 bin TL dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 82 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından şüphelinin A.H.M. olduğunu tespit etti. Teknik takip sonrası şahıs, yeni bir dolandırıcılık girişimi sırasında MAŞTİ otogarında suçüstü yakalandı.

Şüphelinin İzmir’de de başka bir dolandırıcılık olayına karıştığı ortaya çıkarken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya’da KOBİ’lere dijital ihracat ve markalaşma desteği
Malatya’da KOBİ’lere dijital ihracat ve markalaşma desteği

Kobi

Malatya’da KOBİ’lere dijital ihracat ve markalaşma desteği

Malatya’da KOBİ’lere dijital ihracat ve markalaşma desteği
Malatya’da KOBİ’lere dijital ihracat ve markalaşma desteği

Kobi

Malatya’da KOBİ’lere dijital ihracat ve markalaşma desteği

CHP Malatya Kongresi karıştı! Salondaki kavgaya polis müdahale etti
CHP Malatya Kongresi karıştı! Salondaki kavgaya polis müdahale etti

Gündem

CHP Malatya Kongresi karıştı! Salondaki kavgaya polis müdahale etti

Malatya’da gece yarısı panik! Konteyner kentte çıkan yangında aile son anda kurtuldu!
Malatya’da gece yarısı panik! Konteyner kentte çıkan yangında aile son anda kurtuldu!

Yerel

Malatya’da gece yarısı panik! Konteyner kentte çıkan yangında aile son anda kurtuldu!

{relation id:1959253 slug:'malatyada-kobilere-dijital-ihracat-ve-markalasma-destegi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23