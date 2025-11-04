Malatya’da öyle bir tuzak kuruldu ki! Kimse böyle bir oyuna cesaret edileceğini düşünmemişti!
Malatya’da kendisini polis ve savcı gibi gösteren bir dolandırıcı, bir vatandaştan 430 bin TL koparmayı başardı. Ancak aynı yöntemle başka bir kişiyi kandırmak üzere buluşma noktasına gittiğinde polis ekipleri harekete geçti.
Malatya kent merkezinde meydana gelen olayda, M.G. kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından kullanıldığı iddiasıyla aranan şahıs tarafından toplamda 430 bin TL dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 82 saatlik kamera kaydı incelemesinin ardından şüphelinin A.H.M. olduğunu tespit etti. Teknik takip sonrası şahıs, yeni bir dolandırıcılık girişimi sırasında MAŞTİ otogarında suçüstü yakalandı.
Şüphelinin İzmir’de de başka bir dolandırıcılık olayına karıştığı ortaya çıkarken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
{relation id:1959253 slug:'malatyada-kobilere-dijital-ihracat-ve-markalasma-destegi'}