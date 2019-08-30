Malatya’da otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Erkenek mahallesi Malatya karayolu üzerinde Eyüp Çatı idaresindeki 02 EA 814 plakalı otomobil sürücüsü, aracını park etmek istediği sırada otomobilin arkasında bulunan Haşim Arı ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişiye çarptı. Yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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