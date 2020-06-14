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Aktüel

Malatya’da otomobil şarampole düştü: 1’i ağır 3 yaralı

Malatya’da bariyerlere çarpan otomobil şarampole düştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:19:10 -
Malatya’da otomobil şarampole düştü: 1’i ağır 3 yaralı

Malatya’da bariyerlere çarpan otomobil şarampole düştü. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi Sivas yolu üzeri Özsan Sanayi Sitesi mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 44 AK 099 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık iki metre yüksekliğindeki şarampole düştü.


İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Genel sağlık durumları iyi oldukları öğrenilen A.M.A. ile B.K. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan araç sürücüsü Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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