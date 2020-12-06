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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip alkol alan 15 kişiye işlem yapıldı
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip alkol alan 15 kişiye işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 00:11:41 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip alkol alan 15 kişiye işlem yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-1) tedbirlerini ihlal edip bir iş yerinde alkol alan 15 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde Dabakhane Mahallesi'nde bir iş hanının zemin katında Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığını belirleyen ekipler, iş yerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, iş yerinde 15 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek alkol aldıklarını belirledi.

Salgın tedbirlerine uymayan 15 kişi ile iş yeri sahibine toplam 13 bin 500 lira cezai işlem yapıldı.

Ayrıca iş yeri, zabıta görevlilerince mühürlendi.

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