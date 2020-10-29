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Aktüel Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 48 kişiye para cezası uygulandı
Aktüel

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 48 kişiye para cezası uygulandı

Karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:09:16 -
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 48 kişiye para cezası uygulandı

MALATYA (AA) - Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 48 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında market, kuaför, piknik alanı, pazar yeri, AVM, spor merkezleri, kahvehane, düğün salonu gibi iş yerleri ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Pandemi tedbirlerine uyulmayan toplu taşıma araçları için 1236 lira, ticari taksi şöförüne de 840 lira ceza kesildi.

Ekipler, maske takmayan ve karantina kuralını ihlal eden 48 kişiyle oyun oynatılan iş yerinin sahibine cezai işlem uyguladı.

Kovid-19 testi pozitif olup karantina kuralına uymadıkları tespit edilen 2 kişi yurda yerleştirildi.

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